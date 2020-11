’Corona-dode in North Dakota wint verkiezingen’

Uit de verkiezingsresultaten valt op te maken dat het kiesgebied Bismarck, de hoofdstad van North Dakota, naar de overleden David Andahl en naar Dave Nehring gaat. Het district Bismarck kiest twee afgevaardigden.

Andahl stierf afgelopen herfst op 55-jarige leeftijd aan de gevolgen van het coronavirus. Hij was ernstig ziek en lag vier dagen in het ziekenhuis.

„Hij had veel gevoelens voor ons land... Hij wilde dingen verbeteren. Zijn hart lag in de landbouw. Hij wilde dat het beter werd voor boeren en in de kolenmijnen”, rouwde zijn moeder kort na Andahls dood.

Andahl en Nehring sleepten eerder de Republikeinse nominatie in de wacht in de District 8 House-verkiezing en versloegen daarbij een van de machtigste politici in North Dakota, de Republikein Jeff Delzer.

Niet uniek

Uniek is de winst van de overleden Andahl niet. In 2018 won bordeel-eigenaar en tv-ster Dennis Hof een lokale verkiezing in Nevada, hoewel hij een maand voor de verkiezingen overleed. Zijn plek ging naar iemand uit zijn eigen Republikeinse partij.