Regering Rajoy op rand van afgrond

Al sinds de eerste dag hangen de opduikende corruptieschandalen rond Rajoys Partido Popular als een molensteen om zijn nek. Morgen blijkt of ze hem definitief de kop kosten – als over de motie van wantrouwen van socialistische oppositieleider Pedro Sanchez wordt gestemd.

„Treedt u toch af, meneer Rajoy”, zei Sanchez vanochtend in het debat voorafgaand aan de motie. „Dan is het allemaal achter de rug. Uw tijd zit erop.” Maar Rajoy weigert zelfs op te stappen ná de uitspraak van de Spaanse rechter vorige week – die héle forse straffen uitdeelde aan onder meer de oud-penningmeester van de PP (33 jaar) – en aan de aan de PP gelieerde zakenman Correa (maar liefst 51 jaar).

Ook de Partido Popular zélf werd tot een boete veroordeeld. Daarnaast zijn er nog de talloze andere kleinere maar vooral grotere corruptieschandalen die de PP in een kwaad daglicht stellen. Premier Rajoy bagatelliseert het: „Corruptie is overal, dat weet u heel goed”, zei hij tegen Sanchez, doelend op corruptieschandalen rond zijn PSOE. Ook hield Rajoy gisteren vol dat híj nog steeds de aangewezen persoon is die het land kan leiden, omdat onder zijn premierschap de economie is gegroeid en de werkloosheid is afgenomen. „Hoezo: boter op zijn hoofd”, zeggen inwoners van Barcelona, die het debat op de televisie volgen in een bar.

Gedoogsteun

Pedro Sanchez heeft zich verzekerd van 175 medestanders voor de motie, maar hij heeft er 176 nodig. Alles hangt vandaag af van de positie die de vijf leden van de PNV – de Nationalistische Baskische Partij – innemen. Zij kunnen Sanchez aan de benodigde stemmen helpen. Maar de Basken, die Rajoy ook vaak gedoogsteun gaven, maken pas later vandaag hun standpunt bekend.

Sanchez heeft gezegd een tijdelijke regering te willen leiden – en ’binnen enkele maanden’ verkiezingen uit te zullen schrijven. Wanneer dat is, is onduidelijk. Het is de reden dat de rechtse partij Ciudadanos van Albert Rivera zijn steun aan de motie zal onthouden. Rivera is gebaat bij snelle verkiezingen, omdat hij in verschillende peilingen als winnaar wordt aangewezen. Dat is zeker te danken aan zijn harde opstelling in de Catalaanse crisis. Bij de verkiezingen van 20 december in de regio Catalonië werd zíjn partij de grootste.

Onwerkbare situatie

Ook als de motie er niet doorheen komt, krijgt de regering Rajoy het heel moeilijk omdat Ciudadanos de PP sowieso niet meer zal steunen. Ook dat zal leiden tot een onwerkbare situatie voor Rajoy - de man die altijd wat onhandig en vaag formuleert, en onder Spaanse journalisten de bijnaam ’Señor Plasma’ heeft omdat hij alleen via een scherm communiceert.

Linksom of rechtsom: Rajoy zijn hoofd hangt in een strop – het is alleen de vraag wie het koord aantrekt – en hoe hard.