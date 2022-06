PvdA: grensoverschrijdend gedrag Van Dijk ’aannemelijk’, niet meer welkom in fractie

Dat meldt de partij, nu het onderzoek naar Van Dijk is afgerond. Het sociaal-democratische Kamerlid stapte in februari op nadat er beschuldigingen van ongewenst gedrag tegen hem waren gedaan. Hij zou er onder meer verschillende vriendinnen tegelijkertijd op nahouden. Van Dijk zelf wees erop dat dit zich alleen in zijn privéleven afspeelde en beschuldigde de partij er later van dat hem niet werd verteld waarom hij werd gevraagd op te stappen.

Onderzoeksbureau Bezemer & Schubad heeft nu het onderzoek naar de meldingen van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag richting Van Dijk afgerond. De conclusie luidt dat ’de door meldsters gestelde feiten in hoofdzaak aannemelijk zijn’: „Ook is het aannemelijk dat meldsters zich grensoverschrijdend en/of ongewenst voelen behandeld: zij zijn belogen en bedrogen, hen is pijn en verdriet gedaan, één van hen is in ernstige (beroepsmatige) gewetensnood gebracht en de politieke ambities van een ander zijn gefrustreerd.”

Gedragscode

Van Dijk zou zich onder meer niet hebben gehouden aan de interne PvdA-normen uit de gedragscode van de partij. Daarin wordt onder meer gesteld dat ’buitenstaanders meestal geen onderscheid maken tussen gedrag tijdens werktijd en gedrag in privétijd’ en PvdA-politici ook buiten werktijd ’ambassadeur van de partij’ zijn. Dat het volgens Van Dijk alleen maar ging om ’gedrag in de privésfeer’, is volgens het onderzoeksbureau ’niet overtuigend’.

De PvdA heeft daarom besloten dat Van Dijk niet meer welkom is in de Tweede Kamer-fractie. Hij liet onlangs al de kans lopen om zijn zetel terug te nemen na het vertrek van partijleider Lilianne Ploumen, omdat het onderzoek nog liep en hij alleen terug wilde komen binnen de fractie. Daar is nu geen ruimte meer voor, wat de partij betreft. Fractieleider Attje Kuiken sluit zich daarbij aan: „De conclusies zijn pijnlijk en ernstig, de fractie neemt het besluit van het partijbestuur over en dat betekent dat er voor Gijs van Dijk geen plaats meer is in de PvdA Tweede Kamerfractie.”