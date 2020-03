Corona-app Amsterdams ziekenhuis loopt storm

De zogeheten ‘OLVG coronacheck’ is bedoeld voor inwoners van Groot-Amsterdam die gezondheidsproblemen hebben die mogelijk door het coronavirus worden veroorzaakt. Met de gratis app – waarbij verschillende vragen moeten worden beantwoord – kan een medisch team mensen op afstand begeleiden. OLVG heeft de coronacheck samen met het Amsterdamse bedrijf Luscii ontwikkeld.

,,De zorg begint vast te lopen”, vertelt een woordvoerster van het hospitaal het initiatief. ,,De spoedeisende hulp heeft het heel druk, maar ook bijvoorbeeld huisartsen. Aan de andere kans zijn er nu eenmaal mensen die zich niet goed voelen, en die veel zorgen hebben.”

Team van 25 artsen

De app is in enkele dagen gebouwd, en een team van dokters monitort de antwoorden van de personen die zich hebben aangemeld. ,,Er zit momenteel een team van 25 artsen achter. Die bekijken de waardes, en als het nodig is komen ze binnen 24 uur met een reactie. Is het minder urgent, dan komt een antwoord na zo’n 48 uur.”

Het nieuwe initiatief loopt storm, geeft de woordvoerster toe. ,,De app is maandag gelanceerd, en inmiddels hebben al ongeveer 5000 mensen zich aangemeld in de regio. Het is voor ons ook heel nieuw. We gaan bekijken hoe het zich ontwikkelt, en in hoeverre we mensen kunnen helpen op deze manier.”

De app is nadrukkelijk geen vervanging van reguliere zorg of spoedhulp. Wie ernstig ziek is of vanwege een spoedvraag niet kan wachten, moet zich zo snel mogelijk melden bij huisarts of ziekenhuis en niet wachten op een reactie.

In de app worden vragen gesteld over, bijvoorbeeld, hoeveel mensen hoesten, of ze kortademig zijn en wat hun temperatuur is. De OLVG coronacheck is beschikbaar voor alle inwoners van Groot-Amsterdam met een postcode tussen 1000 – 1119. Inwoners van andere gebieden kunnen, vanwege de capaciteit, niet worden geholpen.