Man gewond bij schietpartij Hellevoetsluis

Om 18:51 uur kon de eenheid Rotterdam melden dat er één man werd aangehouden op een parkeerplaats nabij het stadhuis in Hellevoetsluis.

Over de toedracht van het incident of de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Agenten verhoren getuigen en de sporen worden veilig gesteld. ,,Het onderzoek is in volle gang’’, aldus de politie.

De politie roept getuigen op zichzelf te melden.