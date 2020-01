Corona-virus zet dikke streep door Chinees Nieuwjaar

Volg onderaan dit bericht de tweets van onze correspondent in China.

Zeker zeventien mensen zijn in China overleden aan het virus. Het aantal mensen dat is besmet, is gestegen naar 571. Ook in enkele andere Aziatische landen is het virus vastgesteld. De Chinese stad Wuhan, circa 1000 kilometer ten zuiden van Peking, geldt als epicentrum van de virusuitbraak. Die stad is vrijwel geïsoleerd van de buitenwereld.

Dat geldt sinds donderdag ook voor de Chinese plaats Huanggang, 40 kilometer ten oosten van Wuhan. Het uitgaande verkeer en het openbaar vervoer is er stilgelegd. In Huanggang wonen circa 7 miljoen mensen. De autoriteiten in de steden Ezhou en Chibi, ook in de buurt van Wuhan, hebben donderdag laten weten het openbaar vervoer grotendeels plat te leggen.

Wel of geen noodsituatie?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de VN beraadt zich donderdag over het virus en beslist of het moet worden gezien als een internationale noodsituatie. Het nieuwe coronavirus is verwant aan het SARS-virus. In de jaren 2002 en 2003 veroorzaakte dat virus veel onrust. Bijna achthonderd mensen kwamen toen om het leven.

