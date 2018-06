’ De beste vriendin (14) van haar dochter was plotseling overleden’

’’Julie. Een brutaal, pittig ding was het, volgens mijn vriendin. Ik zag een foto. Een meisje met lange bruine haren en ondeugende ogen die gericht waren op de toekomst. Een meisje dat vrijdagavond nog op een feestje was. Dat zich zondag een beetje grieperig voelde. Een meisje wiens hart diezelfde avond stopte met kloppen, ondanks verwoede pogingen haar te reanimeren.

Afgelopen maandag werd ze in besloten kring begraven. Voor haar ouders, broer en iedereen die haar na stond begint de nachtmerrie nu pas, stel ik me voor. De dochter van mijn vriendin is angstig en durft niet te gaan slapen, net zoals meerdere klasgenootjes. Ondanks de goede opvang, antiobioticakuur en vaccinaties die ze inmiddels kregen.

Vaccinaties die eerder niet standaard in het rijksvaccinatieprogramma zaten. Sinds deze maand krijgen baby's van 14 maanden die aangeboden, evenals pubers van 14 jaar. Mijn zoon (11) had 'm dus niet.

De dagen erop was het op het nieuws: Nederland stevent af op een recordaantal besmettingen met de meningokok type W. Dit jaar zijn er al 57 mensen op de intensive care beland en 11 mensen overleden.

Tot overmaat van ramp worden 14-jarigen later ingeënt dan de bedoeling was door een tekort aan vaccins, zo blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal doden tot nu toe is dit jaar al gelijk aan het totaal van 2017.

De bacterie lijkt snel op te rukken. Volgens de krant ging er voor 2015 niemand dood aan meningokokken type W (ook bekend als hersenvliesontsteking/meningitis) en raakten jaarlijks maar zo'n vier mensen besmet.

Wat veel mensen echter niet weten is dat je niet afhankelijk bent van een rijksvaccinatieprogramma. Het vaccin tegen meningokokken W kun je namelijk ook zelf halen. Gewoon, bij een vaccinatiecentrum.’’

Het hele verhaal lees je op VROUW.nl.