Vrouw van Navalny krijgt boete wegens demonstreren

Hij werd in 2013 en 2014 van fraude beschuldigd, niet lang nadat hij zich als mogelijke presidentskandidaat had opgeworpen. Hij was toen al bekend door zijn campagnes op internet tegen machtsmisbruik en corruptie. In omstreden processen wegens fraude kreeg Navalny destijds 3,5 jaar gevangenisstraf, maar die hoefde hij onder voorwaarden niet uit te zitten.

In heel Rusland is tegen de gevangenzetting geprotesteerd. De politie greep hard in en hield volgens aanhangers van Navalny meer dan vijfduizend demonstranten aan. Volgen de autoriteiten moest de politie hard optreden omdat er onder de betogers ook relschoppers waren die provoceerden.