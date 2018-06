Angels-kopstukken blijven ontkennen

Chapterpresident Lysander de R. (36) en zijn vermeende secondanten Ricardo van der H. (43) en Frank L. (38) staan samen met zes andere clubleden en de vriendin van De R. terecht. Zij werden eind januari vorig jaar aangehouden bij een gecoördineerde actie tegen de motorclub, waarbij de volledige chapter werd opgerold. De strafzaak staat los van de civiele procedure die justitie woensdag aankondigde om de Hells Angels in Nederland te verbieden.

Bekijk ook: Openbaar Ministerie wil ook motorclub Hells Angels laten verbieden

„Pure waanzin”, noemde De R. de beschuldigingen. In de strafzaak beschuldigde hij de aanklagers er eerder al van zaken uit hun verband trekken. Donderdag zocht hij ook de confrontatie met de rechtbank. Dat gebeurde toen die een vechtpartij met de rivaliserende Mongols bij het Van der Valk-hotel in Rotterdam besprak. Bij dat incident in april 2016 werd ook geschoten.

„Wij zijn het zat”, sprak De R. tegen de rechtbankvoorzitter, toen die hem voorlas wat de destijds afgeluisterde Angels tijdens de autorit naar Rotterdam bespraken. „Wij willen dat de waarheid boven tafel komt. Dat lukt niet met lezen van een papiertje, dan moeten we de opname beluisteren. Dan hoort u een stel kerels die met elkaar dollen, geen mannen die zich opmaken voor een matpartij.”

Bekijk ook: Verbod criminele motorclubs rechtvaardig

Het drietal betoogde aan de hand van de opnamen en de camerabeelden geen aandeel in de confrontatie te hebben gehad. De R.: „Er was daar een gesprek. Wij waren daar om onze support te tonen.” Over de aard van het gesprek zei hij niets. „Maar de vechtpartij heb ik niet gezien en toen de schoten voor het hotel werden gelost, stonden wij aan de achterkant.”

De strafzaak gaat 7 juni verder. Op 13 juni worden de eisen uitgesproken. De uitspraken zijn 18 juli.