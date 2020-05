Meer dan 3000 coronadoden Rusland, ruim 300.000 besmettingen

Reinigers van de gemeente nemen de Krymsky-brug onder handen in Moskou. Ⓒ AFP

MOSKOU - Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in Rusland is volgens officiële cijfers de 3000 voorbij. De autoriteiten melden dat de afgelopen 24 uur 127 patiënten zijn overleden. Ook is bij nog eens 8849 mensen vastgesteld dat ze het besmettelijke virus hebben opgelopen.