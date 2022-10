School rouwt om vermiste jongen Terschelling: ’Er staat een stoel die niet meer gevuld gaat worden’

Bekijk ook: Vrijwilligers terug naar huis na vergeefse zoekactie Terschelling

Vrijdag, rond een uur of drie in de middag, „wisten we zeker dat het een leerling van de school betrof en zijn vader.” De klas van de jongen probeert het verdriet te verwerken. „Er staat een stoel leeg die ook niet meer gevuld gaat worden. Dat heeft de nodige impact”, zegt de directeur van CSG Anna Maria van Schurman in Franeker tegen Leeuwarder Courant.

De klasgenoten van de jongen zijn opgevangen in een apart lokaal met ondersteuners erbij, samen met hun mentor. De mentor heeft een „specifieke deskundigheid op rouwverwerkingsgebied”, zegt Bruinsma. De leerlingen maken tekeningen, schrijven een stukje en maken een herdenkingsplaats voor de jongen.

Op die manier brengen ze in beeld hoe ze de jongen hebben gekend, zegt Bruinsma, die ervan uitgaat dat hij overleden is. „De werkelijkheid is hard, maar deskundigen rondom ons vertellen dat de kans nihil is dat hij nog leeft.”

Behalve voor leerlingen is het ook voor docenten geen gemakkelijke dag, zegt Bruinsma tegen Leeuwarder Courant. „Hier en daar zijn er docenten die er behoorlijk door geraakt zijn en die uit het lood geslagen zijn.” Docenten besteedden maandagochtend bij de dagelijkse dagopening aandacht aan het incident.”

De directeur heeft inmiddels contact gehad met de moeder van de jongen. „Die komt op mij ongekend sterk over. Ze heeft het er alleen over dat ze wil dat de jongen gevonden wordt en dat ze hem samen met haar man in één keer kan begraven.”