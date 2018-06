Familie topman Korean Air weer in opspraak

Zo kreeg een bewaker een paar snoeischaren naar zijn hoofd geslingerd omdat hij de deur niet goed zou hebben bewaakt, meldde persbureau Yonhap. Een chauffeur kreeg midden op straat een paar schoppen van de briesende Lee omdat hij een fout zou hebben gemaakt.

Bouwvakkers die werkten aan een hoteluitbreiding werden om onduidelijk reden uitgescholden en beledigd. Justitie heeft zeven aanklachten tegen de vrouw geformuleerd.

Lee Myung-hee, de echtgenote van topman Cho Yang-ho, heeft zich zwaar misdragen tegenover personeel. Ⓒ AFP

Het is niet de eerste keer dat familie van topman Cho negatief in het nieuws komt. Dochter Cho Hyun-ah kreeg eerder een celstraf omdat ze vertraging veroorzaakte door in een vliegtuig te klagen over verkeerd geserveerde nootjes. Dat deed zij zo hardnekkig dat Korean Air het toestel liet terugkeren naar de gate.

Cho Hyun-ah klaagde over verkeerde nootjes. Ⓒ EPA