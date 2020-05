Derde dode surfer in Scheveningen geborgen

Maandagavond kwam een groep surfers in de problemen in de woeste zee bij het Noordelijk Havenhoofd. Twee watersporters kwamen toen al om het leven. Het was niet duidelijk hoeveel er nog werden vermist.

Een heli blaast het schuim van het Scheveningse strand om de reddingswerkers meer zicht te geven Ⓒ Dick Teske

Dinsdagmorgen werd wederom een helikopter ingezet om de dikke laag schuim op de golven weg te blazen. Hierna werd weer een overleden surfer gevonden. De politie laat weten dat er rekening mee wordt gehouden, op basis van het onderzoek, dat er nog twee personen worden vermist.

Waarnemend burgemeester Johan Remkes stuurde maandagavond een bericht uit waarin hij aangaf zeer mee te leven met de nabestaanden.