Leidse hoogleraar wint 1 miljoen in Noorwegen

LEIDEN/OSLO - De Leidse hoogleraar moleculaire astrofysica Ewine van Dishoeck krijgt een prijs van een miljoen dollar van de Noorse Academie van Wetenschappen en Letteren. Ze doet onderzoek dat belangrijk is om uit te vinden of leven op andere planeten mogelijk is. De Noorse koning reikt de prijs op 4 september in Oslo uit.