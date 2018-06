Trump kijkt uit naar brief van Kim

Woensdag arriveerde een delegatie met een hoge Noord-Koreaanse functionaris in New York om te overleggen over de mogelijke ontmoeting tussen Trump en Kim volgende maand. Volgens Trump verlopen die gesprekken voorspoedig en zal de delegatie hem vrijdag een brief van Kim bezorgen.

„Ik kijk er naar uit om te zien wat er in de brief staat”, zei Trump op luchtmachtbasis Andrews. Het Witte Huis wakkerde de afgelopen dagen de verwachting aan dat de ontmoeting tussen Trump en Kim toch doorgaat op 12 juni in Singapore. Trump zag er eerder vanaf.