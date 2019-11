Trump verdedigt en beledigt Biden in tweet

Aanleiding was een nieuwsbericht van het Noord-Koreaans staatspersbureau KCNA waarin Biden een „hondsdolle hond” werd genoemd die „moet worden doodgeslagen met een stok, voordat het te laat is.”

Trump schreef daarop: „Meneer de voorzitter, Joe Biden mag dan Slaperig en Heel Traag zijn, maar hij is geen hondsdolle hond. Hij is in werkelijkheid iets beter dan dat. Maar ik ben de enige die u kan brengen waar u moet zijn. U moet snel handelen en een deal sluiten. Tot snel!”