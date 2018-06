Resten oorlogsvlieger Ruinerwold niet gevonden

„We hebben kleine vliegtuigonderdelen gevonden, maar geen spoor van de piloot”, zegt een woordvoerster van de Koninklijke Landmacht. Die sluit het onderzoek af en komt alleen nog in actie als er concrete informatie over de vermissing binnenkomt.

Woensdag is ook gezocht met eveneens slechts enkele wrakstukken als resultaat. De Halifax JD314 van de Royal Air Force, stortte december 1943 neer nadat het toestel door een Duitse jachtvlieger was geraakt.

De zeven bemanningsleden kwamen om. Zes lichamen zijn kort na de crash geborgen. Later is het lijk van het zevende bemanningslid gevonden. Dat is destijds begraven in de krater die het vliegtuig in het terrein had geslagen. Vorig jaar is al eens tevergeefs naar de resten van de militair gezocht.

Bekijk ook: Zoekactie naar oorlogsvlieger duurt voort