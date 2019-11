Echt wil af van stelende azc’ers

De burgemeester wil zo snel mogelijk een oplossing voor een groep asielzoekers die verantwoordelijk zou zijn voor veel overlast in het dorp. In Echt gaat het volgens Hessels om ’een groep van ongeveer dertig man’ die zich op ’grote schaal’ schuldig maakt aan intimidatie en diefstal.

„Op jaarbasis verliezen we hier zo’n zestienduizend euro aan diefstal”, zegt een filiaalhouder van de lokale Scapino. „Het is lastig om het uit te splitsen, maar daar zitten ook asielzoekers bij. Dat zijn veel diefstallen voor een winkel in een dorp als Echt. Ik ben daarom ook blij dat de burgemeester van deze mensen af wil.”

De filiaalmanager van supermarkt Jan Linders bevestigt dat ook hij in zijn winkel last heeft van diefstallen van azc’ers. Een toelichting mag hij van het hoofdkantoor niet geven.

„Contractverlenging voor het COA gaat op deze manier niet gebeuren”, zegt Hessels. „Een jaar geleden zou dat nog een formaliteit zijn geweest, maar deze situatie kan zo niet doorgaan. Het gaat om een groep minderjarigen, die al dan niet in benevelde toestand voor overlast zorgt.”

Volgens de burgemeester heeft hij al meerdere malen overleg gevoerd met het COA, maar heeft dat nog geen concrete resultaten opgeleverd. „De oplossing ligt natuurlijk in Den Haag, bij de wetgever”, zegt Hessels. „Al dertig jaar zijn vluchtelingen zonder enige discussie welkom in de gemeente. Ik wil dat niet laten verzieken door criminelen die zich van God noch gebod iets aantrekken.”

De COA stelt in een reactie de signalen van de burgemeester ’zeer serieus’ te nemen. „Iedere vorm van overlast is er een te veel”, zegt een woordvoerder. „Zeker in een gemeente waar we al zo lang asielzoekers opvangen, moeten we met elkaar ervoor zorgen dat er voldoende draagvlak blijft om vluchtelingen op te vangen.”