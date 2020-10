Haags ziekenhuis zet extra beveiligers in tegen agressie op corona-afdeling

Dat schrijft NRC. Het grote stadsziekenhuis, dat drie locaties heeft, loopt vol en heeft alweer drie aparte corona-afdelingen. Aanleiding voor de extra beveiliging, vertelt Ingrid Wolf, voorzitter van de raad van bestuur, waren twee incidenten in het weekeinde bij de overplaatsing van coronapatiënten naar ziekenhuizen buiten de regio. „Een familie was zo boos dat een familielid zou worden verplaatst, dat ze de verpleegkundigen bedreigden. Bij een andere coronapatiënt stond opeens een advocaat op de afdeling. Om te eisen dat de patiënt niet zou worden verplaatst.”

Het OLVG in Amsterdam, ook een groot stadsziekenhuis, zegt desgevraagd dat het personeel ook steeds vaker met agressie van bezoek te maken krijgt. Om onaangename verrassingen te voorkomen krijgen coronapatiënten nu meteen een brief waar in staat dat ze kunnen worden verplaatst naar een ander ziekenhuis. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ziet dat „de stress oploopt”, maar is zeer verbaasd over de inzet van een advocaat. „Het moet niet gekker worden”, concludeert een woordvoerder.