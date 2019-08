80 miljoen aan schadevergoedingen aardbevingen

Met de stuwmeerregeling kunnen gedupeerden sinds juli kiezen voor een eenmalige vergoeding voor hun aardbevingsschade. Ⓒ ANP

GRONINGEN - De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) heeft tot nu toe ruim 80 miljoen euro uitgekeerd aan inwoners die door de aardbevingen in het noorden van het land zijn getroffen. Ruim de helft is uitgekeerd vanuit de reguliere procedure en 34,5 miljoen euro aan schadevergoedingen in het kader van de stuwmeerregeling.