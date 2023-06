Volgend jaar maandenlang geen trein Amsterdam-Londen om werkzaamheden

Reizigers die alsnog met de trein naar Londen willen, zullen waarschijnlijk in Brussel moeten opstappen. Het is nog niet bekend of Rotterdam nog een station blijft voor de Eurostar. Heijnen praat binnenkort met onder andere Eurostar over de dienstregeling.

De hogesnelheidstrein reed pas sinds 2020 op het traject. In eerste instantie leek het erop dat het traject er voor tien jaar uit zou liggen, maar dat hebben NS en ProRail kunnen terugbrengen. Er wordt een tijdelijke douaneterminal aangelegd in de Amstelpassage, maar die is niet op tijd klaar voordat de bestaande terminal afgebroken moet worden. Het langer in gebruik houden van de bestaande terminal is volgens Heijnen niet veilig, omdat reizigers dan over het bouwterrein moeten.

Eurostar-topvrouw Gwendoline Cazenave komt aanstaande maandag naar Nederland voor een gesprek met het ministerie, ProRail en NS, laat een woordvoerder van het vervoersbedrijf weten. „We zoeken naar een compromis. Maar als er geen oplossing komt, moeten we onze directe dienstregeling van Nederland naar Londen stoppen”, voegde hij daar aan toe. Of dat permanent of tijdelijk zou zijn, kon de woordvoerder nog niet zeggen.

Onrendabel

Volgens Eurostar is alleen vanuit Rotterdam naar Londen rijden onrendabel. Vanwege de beperkte ruimte op het Rotterdamse station kunnen daar slechts 160 passagiers opstappen, terwijl de treinen een capaciteit hebben voor 900 reizigers. Zonder de maximaal 265 passagiers die op Amsterdam Centraal aan boord gaan, blijven de treinen te leeg.

Eurostar noemt de verbinding tussen Amsterdam en Londen een van de succesvolste trajecten. Vanaf maart volgend jaar wilde Eurostar het dagelijkse aantal ritten verhogen van vier naar vijf. „De afgelopen vijf jaar hebben we via die lijn 1,6 miljoen passagiers vervoerd. We merken dat mensen echt op zoek zijn naar een duurzame manier van reizen. We hebben ook uitgerekend dat zonder deze treinen dagelijks 21 vliegtuigen meer vanaf Schiphol moeten vliegen.”

Rover

Rover heeft er geen enkel begrip voor dat door werkzaamheden op station Amsterdam Centraal vanaf juni volgend jaar maandenlang geen treinen rijden tussen Amsterdam en Londen. Reizigers tussen beide steden komen volgens de reizigersorganisatie „maanden in de kou te staan” en zij roept ProRail en staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) op de plannen zo aan te passen dat de verbinding in stand blijft.

Directeur Freek Bos van Rover: „Het is ongehoord als een planbare verbouwing zorgt dat reizigers niet meer duurzaam naar Londen kunnen reizen. Een populaire trein moet groeien en bloeien, die ga je niet snoeien.” Hij wijst erop dat Heijnen het vertrek van de Eurostar eerder onacceptabel noemde en vindt dat de staatssecretaris dit „dan ook moet waarmaken.”