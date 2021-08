Mogelijk verkeerde man ontvoerd in Cruquius: 15.000 euro beloning

„Uit het onderzoek van het TGO is tot nu toe gebleken dat er geen enkele aanwijzing is dat de ontvoerde man deel uitmaakt van het criminele circuit. Het is op dit moment dan ook niet duidelijk wat het motief is van de ontvoering”, aldus de politie zondag. TGO staat voor Team Grootschalige Opsporing.

Ontvoering

Afgelopen donderdag kreeg de politie rond 18.00 uur verschillende meldingen van de ontvoering. Het slachtoffer zou in een rode Mercedesbus met een imperiaal zijn getrokken. Die bus reed weg in de richting van de N201. Agenten kwamen al snel op het spoor van de mogelijke ontvoerders. In de omgeving van het Vogelplein in Gouda zijn drie Rotterdammers van 22, 22, en 30 jaar opgepakt, een man van 31 jaar uit Zwijndrecht, een 33-jarige man uit Dordrecht en een man van 30 jaar zonder bekend woonadres.

Alle verdachten zitten nog vast. Het TGO vermoedt dat behalve deze 6 mannen, nog meerdere verdachten betrokken zijn bij deze ontvoering.

Gouden tip

De politie vraagt mensen die beelden hebben van donderdagavond uit Cruquius en Gouda die met ze te delen.

Vanwege de ernst van dit delict looft het Openbaar Ministerie een beloning uit van 15.000 euro voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van deze zaak.