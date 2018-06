Eis: cel en tbs voor prostitueren nichtje (13)

Het meisje moest seks met hen hebben in het bos, terwijl ze was vastgebonden aan een boom. Ze werd gedwongen dit te filmen voor haar oom. In ruil daarvoor kreeg ze een telefoon en drugs als cocaïne en wiet.

Volgens de officier werd het meisje in die periode zeker tweehonderd keer bruut verkracht. De man stuurde het slachtoffer dagelijks honderden seksueel getinte berichten. Hij was seksverslaafd, zei de man in de rechtbank. Hij ontkende dat hij haar dwong: „Ze wilde dit zelf.” De man leidde een dubbelleven. Hij was getrouwd. Zijn vrouw wist van niets.

Zeven mannen

Het slachtoffer stapte vorig jaar juni zelf naar de politie en daarna werd de man aangehouden. In het onderzoek kwamen zeven mannen in beeld, die het meisje hebben misbruikt. Zij worden vervolgd en moeten later terechtstaan.

De officier van justitie noemde het vooral ernstig dat M. wist dat het meisje uit een probleemgezin kwam en hij misbruik maakte van haar kwetsbaarheid. De man kampt met stoornissen. De officier eiste tbs met dwangverpleging: „Omdat een behandeling in een gedwongen setting de beste optie is.”

Uitspraak 14 juni.