Politiehond Bumper na overlijden Robbie: ’Ren je rot, daarboven!’

Op sociale media stroomden de steunbetuigingen binnen toen bekend werd dat politiehond Robbie zijn laatste optreden in Schiedam niet had overleefd. De trouwe diensthond werd neergestoken door een verwarde man en overleed aan zijn verwondingen.

Via het Facebookaccount van de populaire politiehond, herder Bumper, schrijft iemand van de politie dat Bumper respect toont aan Robbie:

Brief:

„Gisteren bereikte ons het afschuwelijke bericht dat, ROBBIE, een collega diensthond werkzaam bij DSI (Dienst Speciale Interventie), om het leven is gekomen tijdens zijn werk.

Mijn baas en ik zijn hiervan ontdaan en willen graag via deze post ons respect betonen aan ROBBIE en zijn geleider. Ik durf gerust te spreken namens iedere trouwe hond, die werkzaam is met zijn baas en in dienst is van en voor onze maatschappij, dat wij geraakt zijn door dit nieuws!

Zonder een oordeel te geven over wat zich gisteren precies heeft afgespeeld, willen wij nu alleen respect tonen. We willen slechts een teken van medeleven aan zijn geleider en het team geven. We hopen dat vele Bumperklevers met hetzelfde respect reageren.

Ren je rot daarboven ROBBIE, met diep respect! De Mzzl van Bumper.”

Bekijk ook: Hartverscheurende tweet na dood politiehond