’Terreurvader’ in beroep tegen celstraf

Hij werd vrijgesproken van onder meer poging tot doodslag op een zoon met een kettingzaag, poging tot doodslag op een andere zoon door verwurging, misbruik van een dochter en mishandeling van vijf andere kinderen. Het Openbaar Ministerie gaat ook in hoger beroep. Het OM is het er niet mee eens dat Koelewijn is vrijgesproken van de poging tot doodslag op zijn zoon met een kettingzaag en het misbruik van zijn dochter en tekent daartegen beroep aan.

Koelewijn, die nadrukkelijk te kennen heeft gegeven bij naam genoemd te willen worden, wil zich niet neerleggen bij het vonnis omdat hij naar eigen zeggen wel degelijk met reden zijn zoon had opgesloten: de jongen zou zijn zussen hebben verkracht. De 59-jarige Koelewijn wilde zijn zoon niet bij de andere kinderen hebben en omdat de jongen niet direct weg kon, werd hij opgesloten.

De advocaat van Koelewijn laat donderdag weten dat de dochters over de verkrachtingen met de politie hebben gesproken. Er ligt een aangifte tegen de zoon, maar er is nog geen duidelijkheid over een mogelijke vervolging.

’Pedagogische tikken’

„De rechtlijnigheid van Henk Koelewijn maakt dat hij niet kan leven met de overweging van de rechtbank. Koelewijn wil nogmaals benadrukken dat deze proceshouding niet maakt dat hij geen fouten heeft begaan jegens zijn kinderen”, aldus advocaat Jaap-Willem Roozemond. Hij wil zijn ’pedagogische tikken’ zeker niet bagatelliseren, aldus de advocaat.

Het Openbaar Ministerie had vijf jaar cel geëist tegen Koelewijn. De vrouw van Koelewijn wordt ook nog vervolgd, omdat zij haar kinderen niet heeft beschermd. Die zaak loopt nog.