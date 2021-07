Extreem veel dode eenden aangetroffen rondom Hengelose camping

Ⓒ News United

HENGELO - In de omgeving van camping de Zwaaikom in Hengelo hebben dierenambulancemedewerkers zondagochtend extreem veel dode eenden aangetroffen. De dierenambulance waarschuwt hondenbezitters via Facebook: ,,Pas op, laat de honden niet in het water zwemmen.’’