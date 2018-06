Code oranje voor extreem weer beëindigd

Ook in de rest van het land kan nog een enkele onweersbui voorkomen, maar die zijn niet zo intensief als in het noorden. De komende uren nemen in het hele land de buien in activiteit af, aldus het weerinstituut.

Veel hinder voor verkeer

Het verkeer ondervond donderdag veel hinder van de onweersbuien met soms hagel en harde windstoten. Rond 16.30 uur stond er bijna 550 kilometer file op de Nederlandse wegen waarbij op veel plaatsen het noodweer de boosdoener was. Maar ook ongevallen speelden het overige verkeer parten.