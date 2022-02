Vrijpartij in auto gaat mis: wagen rolt water in

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ GinoPress B.V.

Zevenhuizen - In het Zuid-Hollandse dorp Zevenhuizen is een vrijpartij in een auto donderdagavond flink misgegaan. Een stel is tijdens het intieme moment met de auto in het water beland.