Duizenden Engelse cricketfans reizen af voor duel met Oranje: ’Jos Buttler is echt van een andere planeet’

Oranje-vedette Vikramjit Singh plukt nu de vruchten van keiharde Indiase cricketopleiding

Hij werd geboren in de Indiase staat Punjab, vlak bij Pakistan, maar groeide op in Amstelveen. Vikramjit ’Vikram’ Singh (19) was amper 16 jaar toen hij debuteerde in het Nederlands cricketteam. Drie jaar later is hij de beste slagman van Oranje. Zijn onmiskenbare talent en keiharde Indiase cricketop...