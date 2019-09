Politie vindt vier ton in verhuisdoos na overval

Ⓒ OPENBAAR MINISTERIE

ZWIJNDRECHT - Na een woningoverval in Zwijndrecht heeft de politie in een verhuisdoos bijna 4 ton cash geld en vier Rolexen gevonden. De woning werd in de nacht van 12 op 13 september overvallen. De bewoner werd opgesloten in de kelder terwijl de drie overvallers het huis doorzochten. Toen ze weg waren, wist de bewoner zich te bevrijden.