Veertig tot vijftig auto’s total loss in Purmerend: ’Een ventilatierooster naast een vijver, hoe verzin je dat?’

PURMEREND - Parkeergarage Triton in Purmerend is zondag onder water gelopen. Er staan naar schatting veertig tot vijftig auto’s in de ondergrondse parkeerplaats en de veiligheidsregio gaat er van uit dat die allemaal total loss zijn.

Gedupeerde bewoners treffen elkaar bij de ondergelopen parkeergarage. Ⓒ Mediahuis