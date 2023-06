Premium Het beste van De Telegraaf

’Straks staan we in de file op geweldig onderhouden rijkswegen’ Provincies hameren op beloofde nieuwe wegen, kritiek op ’stikstof-excuus’

Door Mike Muller en Gijsbert Termaat Kopieer naar clipboard

Minister Mark Harbers benut geld voor nieuwe projecten die vanwege de stikstofcrisis niet kunnen doorgaan, voor onderhoud. Onbestaanbaar, vinden provinciebestuurders.

Provincies slijpen de messen om minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) te overtuigen toch nieuwe wegen aan te leggen. Nu de bewindsman aankondigde om, vanwege de stikstofcrisis, het beschikbare geld voor nieuwe projecten te stoppen in aanpak van achterstallig onderhoud, vrezen bestuurders dat het verkeer in het oosten en zuiden van ons land over een paar jaar in files stilstaat.