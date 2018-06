Transavia erkent blunder: agent geweigerd op vliegveld

Fouad mag het vliegtuig niet meer in. Ⓒ RICHARD MOUW

SCHIPHOL - Fouad el Amrani (29), geboren en getogen in Amsterdam, is onterecht op de zwarte lijst van Transavia terechtgekomen. De politieman werd deze week op Schiphol geweigerd op een vlucht naar Menorca, waar hij met zijn vriendin en twee kleine kinderen op vakantie zou gaan. „Onze vakantie is verpest, omdat er sprake is van een persoonsverwisseling.”