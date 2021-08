LIVE | België op weg naar vaccinatieplicht zorgpersoneel

’Ik heb geen zin om mijn vader te bezoeken in het verzorgingstehuis’

Virologen achten de kans klein dat we 20 september ’los’ mogen: ’Variant is nu besmettelijker’

Vakantie wordt heel lastig zonder vaccinatie: ’Je krijgt onderscheid en minder vrijheid’

21.38 - Website voor zelftesten werkt weer na storingen door drukte

De problemen met de website waar mensen gratis zelftesten voor het coronavirus kunnen bestellen, zijn verholpen. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten. Eerder maandag ondervonden mensen problemen met Zelftestenbestellen.nl. De site was overbelast.

Waarom de systemen de drukte niet aankonden, kan het ministerie niet zeggen. Op maandag zouden er geen nieuwe brieven met bestelcodes bezorgd moeten zijn, dus daar kan het niet aan liggen. In eerder verstuurde brieven stond dat vanaf maandag de sneltesten verstuurd zouden worden. Misschien is er verwarring ontstaan bij mensen die dachten dat ze vanaf dan pas de sneltesten konden bestellen.

De Rijksoverheid stuurt deze weken alle huishoudens een brief met daarin een code waarmee ze twee zelftesten kunnen bestellen. Demissionair minister-president Mark Rutte benadrukte eerder dat het vooral gezien moet worden als een bewustwordingscampagne. De hoop is dat mensen zonder coronaklachten vaker een test afnemen voordat ze bijvoorbeeld op hun werk of in hun vrije tijd contact hebben met grotere groepen anderen.

Het is de bedoeling dat begin september alle huishoudens hun bestelcode ontvangen hebben. De tests worden binnen tien dagen na bestelling verzonden.

21.23 - België komt met voorstel vaccinatieplicht zorgpersoneel

De Belgische minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke komt met een voorstel om een verplichte coronavaccinatie voor het zorgpersoneel in te voeren. De geesten zijn er stilaan rijp voor, zei hij op de Vlaamse televisie.

Voor mensen die werken in de zorg, ook voor bijvoorbeeld huisartsen en fysiotherapeuten, zou de norm moeten zijn en dus de plicht dat ze zich laten vaccineren, aldus de bewindsman. „Als voorbeeld voor andere mensen en voor de veiligheid.”

Vandenbroucke wil zich niet laten vastpinnen op een tijdpad, maar „zal er geen gras over laten groeien.” In de loop van september zullen er eerst nog adviezen worden ingewonnen bij onder meer ziekenhuizen en werkgevers en vakbonden. Tegelijkertijd lopen de juridische voorbereidingen al.

Onder meer de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België kwam met de aanbeveling voor een verplichte vaccinatie voor al het zorgpersoneel. In het advies wordt gepleit voor „de verplichte vaccinatie voor alle verzorgend en niet-verzorgend personeel van ziekenhuizen, klinieken en zorginstellingen, evenals voor alle artsen, andere gezondheidszorgbeoefenaars en mantelzorgers, betrokken bij (ambulante) zorg.”

15.30 - Opnieuw meer dan 2000 nieuwe coronagevallen

Het aantal nieuwe coronagevallen daalt niet meer. Voor de elfde achtereenvolgende dag ligt het aantal positieve tests tussen de 2000 en de 3000. Het gemiddelde steeg iets.

Tussen zondagochtend en maandagochtend kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 2275 meldingen van positieve tests. Dat is vrijwel gelijk aan zondag. Precies een week geleden meldde het RIVM iets meer dan 2000 positieve tests, de maandag ervoor zo’n 2100.

In de afgelopen zeven dagen zijn 16.418 nieuwe gevallen geregistreerd, wat neerkomt op gemiddeld 2345 positieve tests per dag. Dat weekcijfer is nu voor de vijfde dag op rij nauwelijks veranderd. Het niveau is te vergelijken met de situatie op 8 juli, aan het begin van de huidige golf.

In Amsterdam kregen 202 inwoners te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen en in Rotterdam testten 116 mensen positief. Daarna volgen Den Haag (79), Almere (51), Tilburg (48) en Utrecht (45). In 43 gemeenten was er geen enkele positieve test. Ook dat aantal is vergelijkbaar met de voorgaande week.

Het aantal gemelde sterfgevallen steeg met zes. Het gaat om twee mensen uit Almere en twee uit Renkum, en verder om inwoners van Amsterdam en Ede. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Het kan soms een tijdje duren voor een sterfgeval is geregistreerd.

In de laatste week zijn 44 sterfgevallen gemeld, gemiddeld ruim 6 per dag. Ongeveer een maand geleden, bij het begin van de huidige golf waren er zo’n 10 meldingen van sterfgevallen per week.

14.31 - Meer dan 700 coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag voor de derde dag op rij toegenomen. Er liggen nu in totaal 703 covidpatiënten, 32 meer dan zondag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het is voor het eerst in bijna twee weken dat er meer dan 700 coronapatiënten zijn opgenomen.

Op de intensive cares liggen nu 199 ernstig zieke coronapatiënten, één minder dan een dag eerder. Maar op de verpleegafdelingen liggen nu 504 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 33 meer dan zondag.

Op de verpleegafdelingen kwamen in de afgelopen 24 uur 67 nieuwe coronapatiënten binnen. Op de ic’s werden tien mensen binnengebracht. „De instroom en bezetting van covidpatiënten zijn in de afgelopen week gestabiliseerd”, meldt het LCPS in een toelichting.

Door drukte moesten er afgelopen etmaal vijf coronapatiënten overgebracht worden naar ziekenhuizen in andere delen van het land.

13.38 - Website voor bestellen zelftesten slecht bereikbaar

De website voor het bestellen van coronazelftesten is maandag slecht bereikbaar, laat het ministerie van Volksgezondheid weten op Twitter. De oorzaak is op dit moment nog niet duidelijk, aldus een woordvoerster.

Op Twitter noemt het ministerie de situatie „heel vervelend. We werken hard om de problemen te verhelpen. Probeer het op een later moment nog eens.” Meerdere mensen melden op Twitter een zogenoemde ’504 Gateway Time-out’-fout, wat wil zeggen dat de site er te lang over doet om te laden.

Tekst loopt door onder de foto

Ⓒ ANP/HH

Alle huishoudens kunnen tot september een brief met een code, waarmee ze twee zelftesten kunnen bestellen, verwachten. Die worden vervolgens binnen tien dagen verzonden. Met de zelftesten kunnen mensen zich bijvoorbeeld na terugkomst van hun vakantie controleren op corona, voor ze zich weer mengen in het dagelijks leven.