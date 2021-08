LIVE | Meer dan 700 coronapatiënten in ziekenhuizen

’Ik heb geen zin om mijn vader te bezoeken in het verzorgingstehuis’

14.31 - Meer dan 700 coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag voor de derde dag op rij toegenomen. Er liggen nu in totaal 703 covidpatiënten, 32 meer dan zondag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het is voor het eerst in bijna twee weken dat er meer dan 700 coronapatiënten zijn opgenomen.

Op de intensive cares liggen nu 199 ernstig zieke coronapatiënten, één minder dan een dag eerder. Maar op de verpleegafdelingen liggen nu 504 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 33 meer dan zondag.

Op de verpleegafdelingen kwamen in de afgelopen 24 uur 67 nieuwe coronapatiënten binnen. Op de ic's werden 10 mensen binnengebracht.

13.38 - Website voor bestellen zelftesten slecht bereikbaar

De website voor het bestellen van coronazelftesten is maandag slecht bereikbaar, laat het ministerie van Volksgezondheid weten op Twitter. De oorzaak is op dit moment nog niet duidelijk, aldus een woordvoerster.

Op Twitter noemt het ministerie de situatie „heel vervelend. We werken hard om de problemen te verhelpen. Probeer het op een later moment nog eens.” Meerdere mensen melden op Twitter een zogenoemde ’504 Gateway Time-out’-fout, wat wil zeggen dat de site er te lang over doet om te laden.

Alle huishoudens kunnen tot september een brief met een code, waarmee ze twee zelftesten kunnen bestellen, verwachten. Die worden vervolgens binnen tien dagen verzonden. Met de zelftesten kunnen mensen zich bijvoorbeeld na terugkomst van hun vakantie controleren op corona, voor ze zich weer mengen in het dagelijks leven.