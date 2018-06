Ademnood door ammoniak op Chemelot

De ammoniak kwam volgens een woordvoerster van de brandweer uit de schoonsteen van de melaminefabriek en sloeg neer bij een naastgelegen fabriek. Enkele honderden werknemers daar werden geëvacueerd naar een nabijgelegen veilige ruimte.

De bedrijfsbrandweer zette waterschermen op om verdere verspreiding van de ammoniakwolk te voorkomen. Rond 17.00 uur was de situatie onder controle. De melaminefabriek was toen weer in bedrijf.

Volgens de woordvoerster komt er altijd wel ammoniak door de schoorsteen van de melaminefabriek naar buiten. Waarom er donderdag zoveel ammoniak werd uitgebraakt, is onbekend.

Chemelot kent meerdere veilige ruimtes. Zodra bij onraad een sirene gaat, verlaten mensen hun werkplek en gaan naar een naburige veilige ruimte. De honderden mensen die donderdag in zo'n veilige ruimte zaten, kregen het door het hete weer te warm. De brandweer rukte uit om hen weg te brengen naar een deel van het industrieterrein waar geen gevaar dreigde.