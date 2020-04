Inspectie waarschuwt voor valse corona-testen en behandelingen

Ⓒ ANP

DEN HAAG - De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwt voor alternatieve testen die zouden aantonen of iemand besmet is of niet met het coronavirus. Ook moeten mensen zich niet wagen aan alternatieve behandelingen zonder wetenschappelijke basis, want „ze werken niet”, stelt de inspectie. Zogenaamde ’genezers’ die van dit soort middelen gebruikmaken, moeten „daar onmiddellijk mee stoppen.”