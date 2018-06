Blok sluit stappen tegen Oekraïne niet uit

Het kabinet stelde vorige week Rusland aansprakelijk voor de ramp met de MH17. In debat daarover steunde de hele Kamer deze stap van het kabinet.

Het kabinet kwam tot de maatregel nadat het onderzoeksteam JIT vond dat er overtuigend juridisch bewijs was dat de Buk-raket waarmee MH17 is neergeschoten, van een Russische legerbrigade uit Koersk kwam. Er werd ook bewijs gepresenteerd dat een trailer van deze brigade, met daarop raketten, de grens naar Oekraïne overstak. Iets wat Rusland altijd glashard ontkende.

’Rusland moet meewerken’

Kamerleden eisen daarom unaniem dat Rusland mee gaat werken aan het onderzoek. Een deel van de Kamer - waaronder SP en PVV, maar bijvoorbeeld ook regeringspartij CDA - vroeg zich echter wel af waarom alleen Rusland aansprakelijk wordt gesteld en waarom dergelijke stappen niet richting Oekraïne worden gedaan. Dat land hield het gevaarlijke luchtruim immers open en zou wellicht ook deels aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Minister Blok (Buitenlandse Zaken) zegt dat hij dat niet uitsluit. Maar voor de betrokkenheid ziet hij nu juridisch bewijs en voor het aansprakelijk stellen van Oekraïne heeft hij naar eigen zeggen nu ’geen harde juridische grond’. Dat kan volgens hem nog wel veranderen als het JIT, dat onafhankelijk is, onderzoek gaat doen en bewijzen presenteert over Oekraïne. Het CDA wil wel dat er in de toekomst stappen worden gezet om te bekijken of het land aansprakelijk gesteld kan worden, alleen afwachten of het JIT dat ook gaat onderzoeken, wil de fractie niet.

’Bewijs plausibel’

Thierry Baudet, de leider van Forum voor Democratie, vond in het debat ook dat het bewijs van het JIT ’plausibel’ was. Waar hij eerder twijfelde aan onderzoeken, zegt hij nu dat de Russen ’waarschijnlijk bij vergissing’ MH17 hebben neergehaald. Hij ging echter niet mee met de rest van de Kamer die zegt dat het JIT nu de betrokkenheid van Rusland heeft ’vastgesteld’, vaststellen doet de rechter, meent Baudet.

Ook de PVV, die normaal wat meer begrip toont voor Rusland dan andere partijen, ging mee met de stap van het kabinet. Al steunde die partij, net als Baudet, niet direct een brede motie waarin het woord ’vastgesteld’ stond. Daarover moest hij eerst met zijn fractie overleggen.

’Slap verhaal’

De partij vindt wel dat het kabinet een ’slap verhaal’ houdt over Oekraïne al dan niet aansprakelijk stellen. Kamerlid De Roon wil daar snellere stappen. De opstelling van het kabinet ’geeft Rusland munitie in de handen om te zeggen: we worden eenzijdig aangepakt’, aldus de PVV’er.