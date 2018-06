’Pakkans drankrijder flink afgenomen’

Een belangrijke oorzaak is dat het aantal alcoholcontroles is afgenomen, zegt de Nederlandse Politiebond (NPB) in een reactie tegenover RTL. Grootschalige controles via een politiefuik werden afgeschaft, omdat automobilisten elkaar daarvoor konden waarschuwen.

Maar de korte, snel van plek wisselende controles die ervoor in de plaats zouden komen, gaan ook vaak niet door. Dat komt door een gebrek aan mankracht, waardoor agenten andere prioriteiten moeten aanbrengen.

’Wordt te weinig gehandhaafd’

„Als je mensen niet corrigeert, dan gaan ze door”, zegt oud-verkeersofficier Koos Spee tegen de omroep. „Zichtbare alcoholcontroles kunnen ook een afschrikwekkende functie hebben. Die kunnen juist heel preventief werken.” Spee vindt de cijfers van het OM zorgwekkend. „Het betekent dat er op alle terreinen te weinig gehandhaafd wordt.”

Een woordvoerder van de korpsleiding zegt het beeld dat het aantal alcoholcontroles is gehalveerd, niet te herkennen.