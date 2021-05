Zwemmende studentes in Leiden beschoten door beschonken Minerva-lid (20)

,,Ligt er een knor van een Cordi in de gracht, dan wordt zij met een kogel tot zinken gebracht.’’ Het nieuws van de schietpartij op 8 mei gaat sinds woensdag breed rond onder studenten in de stad, maar van de ernst ervan is nog niet iedereen doordrongen, blijkens dit rijm in een van de appgroepen. Desgevraagd wil een aantal studenten ook niets zeggen over de kwestie, bang hun verenigingsbestuur of studiegenoten tegen de haren in te strijken. Als de journalist zijn bronnen prijsgeeft, dan valt er misschien wel een ruiltje te maken, oppert er een.

Jurian Calis van de Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV) staat daar duidelijk heel anders in en neemt de zaak hoog op. Ook hij kreeg woensdag voor het eerst te horen van de zaak. ,,Dit had natuurlijk nooit, nóóit mogen gebeuren. We zijn er enorm van geschrokken.’’

In bil geraakt

De precieze toedracht van de schietpartij is vooralsnog niet bekend. De verhalen die rondgaan zijn ook niet eenduidig. Het zou gaan om drie studentes van studentenvereniging Augustinus en mogelijk ook Quintus die in het Rapenburg, een gracht in het centrum van Leiden, zwommen. Plots voelden twee van hen pijn en bleken zij gewond te zijn. Ze bleken te zijn beschoten met een luchtdrukwapen. Dat heeft de politie dezelfde avond nog in beslag genomen. Een 20-jarige Leidenaar is in verband met de zaak aangehouden. Hij bleek alcohol te hebben gedronken.

Volgens een bekende van een van de slachtoffers werd een van de meisjes in haar bil geraakt, maar is de ander mogelijk aan de dood ontsnapt. Het kogeltje raakte haar onder in de hals en zou een slagader maar net gemist hebben.

Politie

Er is aangifte gedaan en voor Augustinus is de zaak daarmee afgedaan. ,,Het gebeurde in de privésfeer, het staat buiten de verenigingen. Er is aangifte gedaan en we laten nu de politie haar werk doen’’, zegt voorzitter Noah Westerlaken. ,,Onze grootste zorg is nu het welzijn van onze leden.’’

Calis beraadt zich nog op eventuele vervolgstappen. ,,Het komt nu bij iedereen binnen. We hebben contact gehad met Minerva en Augustinus en de politie is er nu mee bezig. Morgen kijken we wel of we naar aanleiding hiervan verder nog iets moeten ondernemen.’’

