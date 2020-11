Vermoedelijk Nederlandse vrouw(en) ontsnapt uit Syrisch kamp

De ontsnappingen zijn zorgelijk omdat eerder bekend werd dat met name het opvangkamp Al-Hol, waar ook Nederlandse Syriëgangers verblijven, een broedplaats is voor radicalisering en ronseling door terreurbeweging Islamitische Staat (IS). De bewindsman waarschuwt bovendien dat IS in vergelijking met vorig jaar „wat meer activiteit” lijkt te vertonen.

„Al-Hol is sinds de oprichting van het kamp bevolkt door personen met een diverse achtergrond. Een deel van deze personen is teleurgesteld in ISIS en het jihadistisch gedachtengoed. Een ander deel heeft nooit afscheid genomen van ISIS of haar jihadistische ideologie. En weer anderen zijn wederom geradicaliseerd en dus mogelijk vatbaarder voor rekrutering door ISIS. Deze situaties kunnen ook voor de Nederlandse vrouwen gelden,” aldus Grapperhaus.

Onder de bevolking van het kamp Al-Hol zitten in ieder geval ook Syriëgangers met de Nederlandse nationaliteit. Volgens de minister zijn er ’aanwijzingen’ dat er sinds 30 juni ’nog een of enkele Nederlandse vrouwen’ zijn ontsnapt uit de opvangkampen in het noorden van Syrië.

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma vreest dat Syriëgangers onder de radar proberen terug te keren naar Nederland. „Als ik de minister zou zijn, zou ik buikpijn hebben. Weer zijn Syriëgangers en IS’ers die berecht zouden moeten worden, ontsnapt en ontlopen hun straf.”

Begin oktober werd bekend dat tientallen Nederlandse IS-vrouwen werden overgeheveld van Al-Hol naar het zwaarder beveiligde gevangenenkamp Al-Roj. Daardoor zou ontsnappen lastiger worden.