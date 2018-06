Salmonellagolf Vlaamse scholen nog groter

De infectiegolf kwam ruim een week geleden aan het licht, maar lijkt nu onder controle te zijn, meldt het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. „We hebben de ziekenhuizen in de regio gecontacteerd en er zijn sinds maandag duidelijk minder opnames.”

Het bedrijf uit Harelbeke dat de maaltijden aan alle getroffen scholen levert is gesloten, maar nog altijd staat niet vast of dat de bron van de besmettingen is. Het onderzoek daarnaar loopt nog. Het ligt waarschijnlijk niet aan het voedsel, blijkt uit onderzochte monsters. Vrijdag moet duidelijk worden of het aan de medewerkers of aan een andere besmettingshaard binnen het bedrijf lag, aldus het voedselagentschap FAVV.

De symptomen van een salmonellabesmetting zijn misselijkheid, braken en diarree.