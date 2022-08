Oorlog in Oekraïne Dag 179 van de invasie LIVE | Drone stort neer op hoofdkwartier Russische Zwarte Zeevloot: ontploffing op het dak

KIEV - De oorlog in Oekraïne duurt nu bijna zes maanden en is tienduizenden dodelijke slachtoffers verder. Een drone is op het dak van het hoofdkwartier van de Russische Zwarte Zeevloot in Sebastopol neergestort. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne hier.