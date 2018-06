’Binnen maand financieel plan voor Aruba’

Wever-Croes is deze week in Nederland en voerde onder meer gesprekken met premier Mark Rutte en staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken). De financiële situatie op het eiland stond daarbij centraal, zei ze.

De regering van Wever-Croes trad in november aan, en zag zich geconfronteerd met een groot begrotingstekort dat was nagelaten door de vorige regering. Dat dat tekort moet worden aangepakt, daar zijn Nederland en Aruba het over eens, benadrukt de premier. Over het tempo waarin dat gaat gebeuren, wordt nu onderhandeld met Nederland.

Begrotingstekort van 150 miljoen euro

Voor dit jaar heeft het eiland nog een begrotingstekort van 150 miljoen euro. Onder meer met een extra crisisheffing wil Wever-Croes dat volgend jaar terugbrengen tot 30 miljoen, om vervolgens in 2020 een overschot van 25 miljoen te noteren.

Ook de staatsschuld, die ruim 90 procent bedraagt van de omvang van de totale economie, wil Wever-Croes de komende jaren terugdringen. „Over een jaar of negen zitten we op 70 procent, en tien jaar later op 50 procent”, zegt ze over haar plannen.

’Aruba heeft er met de pet naar gegooid’

Wever-Croes beschouwt het herstellen van het vertrouwen tussen Nederland en Aruba als een van haar belangrijkste opgaven. „Aruba heeft er met de pet naar gegooid, dat klopt”, zei ze over het verleden. Ze hoopt ingrijpen van Nederland, waarmee Knops dreigt, te kunnen afwenden. Maar die toezegging heeft ze nog niet van hem losgekregen.

Een andere belangrijke kwestie voor Aruba is de voortdurende crisis in Venezuela, benadrukte Wever-Croes. De vrees voor een grote instroom van vluchtelingen na de herverkiezing van president Maduro is niet uitgekomen, stelt ze opgelucht vast.

’Inhumane situatie daar’

„Het is een inhumane situatie daar. Maar Aruba is maar een eiland, we kunnen niet overspoeld worden. Dus we zijn streng. Mensen die illegaal komen moeten worden uitgezet”, aldus Wever-Croes.

Nederland heeft beloofd om Aruba te helpen bij het verwerken van bijvoorbeeld asielaanvragen. „Vooral dat. Om het heel snel te doen. Want wij hebben die capaciteit niet.”