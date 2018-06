Dat het veertigjarig bestaan van de glasbak in Nederland reden is voor een feestje, is best opmerkelijk. Ook dat het gele gevaarte, het originele straatmeubilair dat stamt uit de tijd dat men nog niet had bedacht dat glas ook ondergronds kan worden verzameld, plotseling wordt gezien als iconisch – het woord kunst viel zelfs – is frappant.