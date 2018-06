Vader en zoon varen door ondergelopen straat

In veel plaatsen in Nederland zijn straten, kelders en onderdoorgangen onder water komen te staan. De hoosbuien leveren de nodige overlast op, maar sommige mensen weten een positieve draai te geven aan het noodweer. Vader en zoon De Witt pakten op hun oranje rubberboot erbij en maakten een vaartochtje over de Noorderdwarsvaart van de Friese stad.

Automobilisten kunnen nog wel door de straat rijden, maar moeten hun snelheid minderen. Ze vinden het vast geen probleem, want echt snel ga je toch niet door zo’n ondergelopen straat. En geef toe: het ziet er wel gezellig uit, zo’n vrolijk familiemomentje...

