Man breekt penis ’verticaal’ tijdens wilde sekspartij

Het ongeluk gebeurde door een ’botsing’ tijdens een hevige vrijpartij. Hij raakte het gebied tussen de anus en het geslachtsdeel. Het is onduidelijk welk standje hij deed, maar de meeste penisbreuken zouden volgens de artsen optreden tijdens ’doggy style’ of wanneer de vrouw bovenop de man zit.

’Knak’

Omdat het nog nooit eerder is voorgekomen dat een man zijn penis verticaal breekt, schreven artsen een artikel voor British Medical Journal over het voorval. Een verticale breuk is anders dan een horizontale, schrijven de doktoren. De man had bijvoorbeeld niet het gevoel alsof er iets ’knapte’ – wat wel gebruikelijk is bij een horizontale breuk.

Het medisch verslag vermeldt verder dat de penis van de man erg gezwollen was. Ook was op de scan is te zien dat hij een scheur van 3 centimeter had.

Nachtmerrie loopt goed af

De man werd geopereerd en was na zes maanden weer helemaal ’de oude’. Het incident, dat een nachtmerrie is voor elke man, loopt met een sisser af: zelfs zijn erecties ’zijn van dezelfde kwaliteit als die van voor de verwonding’.