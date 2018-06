PvdA wil voor gasdebat gesprek met Alders

Wiebes besloot onlangs de eigenaars van een kleine 1600 woningen in het aardbevingsgebied die in aanmerking zouden komen voor versterking, voorlopig in de wachtkamer te zetten. Nu het kabinet besloten heeft op termijn helemaal te stoppen met de gaswinning in Groningen, neemt het bevingsrisico mogelijk af, is zijn redenering.

Alders vindt dat Wiebes daarmee afspraken niet nakomt en hem zo het werken onmogelijk maakt. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer wil hem daar graag over spreken voordat hij met Wiebes in debat gaat.

