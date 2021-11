Verdachte Marengo-proces: ’Ik waarschuwde voor aanslag Derk Wiersum’

Buitenland

Meisje (12) op klaarlichte dag aangerand door fietser in Belgisch park

Een 12-jarig meisje is zondag aangerand door een fietser in park De Mik in het vlak over de Nederlands-Belgische grens gelegen Brasschaat. Een wandelaar trof het slachtoffer samen met haar vriendin in shock aan en lichtte de politie in. Het meisje werd naar het ziekenhuis gebracht, waar ze de nacht ...