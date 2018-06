’Pand Den Haag dubbel zoveel waard’

Het grote prijsverschil roept bij de lokale politiek opnieuw vragen op over de schimmige vastgoeddeal, waarvoor scheidend wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) verantwoordelijk is.

Het drie etages tellende herenhuis wordt sinds enkele maanden anti-kraak gebruikt door de ontwerper, die naast een winkel en atelier ook vastgoed wil ontwikkelen. Ondanks dat de exacte plannen van Munie nog altijd niet bekend zijn, waardoor ook onduidelijk is of de veiligheid van het naastgelegen paleis voldoende gegarandeerd is, ging het oude stadsbestuur deze week tijdens de allerlaatste vergadering akkoord met de deal.

Terwijl Wijsmuller blijft vasthouden aan ’een marktconforme prijs van 1,7 miljoen’, taxeert Jacques Groenewegen, specialist op het gebied van retail, alleen al de winkelruimte op de begane grond op minimaal twee miljoen euro. Een woonmakelaar, wiens naam bij deze redactie bekend is, schat dat de rest van het pand – bestemd voor vijf appartementen – nog eens 1,5 miljoen waard is.

Geen verantwoording

Hoewel het besluit over de verkoop strategisch lijkt te zijn gepland, zodat Wijsmuller geen verantwoording meer hoeft af te leggen aan de raad, laten diverse partijen het er niet bij zitten. „Wijsmuller zal tekst en uitleg moeten geven over het grote verschil in prijs”, zegt collegepartij VVD, die – net als het CDA – het geheime taxatierapport wil inzien. Groep de Mos, de grootste partij in het nieuwe college, stelt: „Als hier alsnog marktconform kan worden verkocht, dan moet dat geschieden.”